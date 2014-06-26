《路透晚报》--6月26日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘小涨，乐天网站拟进军廉价航空股价劲扬

日本股市日经指数周四小幅上涨，从一周低点回升。美国公布疲弱的国内生产总值(GDP)后，市场益发认为美联储(FED)将维持低利率在一段较长的时间。乐天网站股价大涨，因有报导称该公司准备进入廉价航空市场。日经指数收涨0.3%，报15,308.49点。东证股价指数上涨0.2%，至1,263.43，JPX日经400指数涨0.2%至11,490.59点。

--中国股市：沪综指收涨至一周新高，新股上市带动中小市值个股走势活跃

中国股市沪综指收涨至一周新高，IPO重启后首批新股今日上市，市场炒新热情不减。沪综指收报2,038.677点，涨13.175点或0.65%，此前收盘高点为6月18日的2,055.52点，上证A股今日成交665亿元人民币，上个交易日为559亿元。

--香港股市：恒指收高1.5%，创一个半月最大单日涨幅

香港股市恒生指数周四创一个半月来最大单日涨幅，由于美国第一季GDP数据意外疲软，投资人看好美国升息时间将会延后。恒生指数收高1.5%，至23,197.83点，为5月12日以来最大单日涨幅。恒生国企指数亦上涨1.5%，由上日的一个月低点反弹，并创4月8日以来最大单日升幅。

--全球汇市：美元仍受累于美国GDP下修，英镑在央行报告出炉前走软

美元指数在一个月低点附近停滞不前，因之前公布的美国第一季经济成长数据终值意外下修，提振了货币政策将保持宽松的预期。欧洲时段，市场焦点将集中在英镑以及英国央行金融稳定性报告。英国央行料将采取措施为房地产市场降温，并可能会为升息预期减压。美元指数报80.177，周三曾低见80.091，是5月22日以来最低。英镑兑美元下滑至1.6972美元，接近周三录得的一周低点1.6952美元。欧元兑英镑微升至0.80305英镑，接近两周高点，也连续第三日上涨。

--欧元债市：德债收益率趋向历史低点，伊拉克与乌克兰局势提振避险需求

德国公债收益率趋向纪录低位，避险资产需求预计将因伊拉克和乌克兰地缘政治紧张局面持续而受到支撑。10年期德债收益率下滑1个基点至1.26%，逼近2012年夏季创下的1.13%纪录低点。

--国际油市：布兰特原油跌至114美元下方，伊拉克供应忧虑有所缓解

布兰特原油跌至每桶114美元下方，因伊拉克石油产出大都没有受该国军事冲突的影响，不过对于乱局的忧虑令跌幅有限。0826 GMT，布兰特原油跌0.23美元，报每桶113.77美元。美国原油跌0.05美元，至每桶106.45美元。

--金属期市：伦铜盘旋近四个月高点，供应吃紧提供支撑

伦铜盘旋在接近四个月最高点，投资人对美国疲弱成长数据未加理会，把焦点放在金属供应短缺上。0828 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小幅微跌0.07%至每吨6,910.00美元，稍早触及每吨6,954美元，是5月28日以来最高水平。上海期交所期铜主力9月合约攀升1%，至每吨49,830元人民币，稍早曾创下2月末以来高点。

--全球金市：亚股走强打压黄金避险魅力，但仍守在1,300美元上方