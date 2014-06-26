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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 15:51 BJT

《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--6月26日

路透北京6月26日 - 面对年中资金波动敏感时点，中国央行呵护之意尽显。四个月来首次暂停正回购之举
，不仅大出市场意料之外，连续七周净投放亦让市场憧憬，监管层对流动性调控还将延续今年来偏温和的态度
，下半年公开市场逆回购重启有望。
    
    分析人士指出，季节性扰动下近期资金面出现波动，今年新增外汇占款不断回落等多重因素，令滚动使用
正回购必要性降低。预计未来货币政策仍倾向定向发力，降低实体经济的融资成本是选择工具的重要落脚点。
    
    
    以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -1,550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/6/21-6/27     --        300       --         180      --       --          +120
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/6/14-6/20     --        650       --         500      --       --          +150
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/6/7-6/13      --      1,840       --         800      --       --        +1,040
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/5/31-6/6      230     1,200       --         700      --       --          +730
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/5/24-5/30     --        500       --         300      --       --          +200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/5/17-5/23     --      1,850       --         650      --       --        +1,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/5/10-5/16     400     1,880       --       1,840      --       --          +440
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/5/5-5/9       --        600       --       1,200      --       --          -600
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/4/26-5/4      --      1,410       --         500      --       --          +910
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/4/19-4/25     --      1,830       --       1,850      --       --           -20
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/4/12-4/18     --      2,260       --       2,670      --       --          -410
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/4/5-4/11      --      2,320       --       1,770      --       --          +550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/29-4/4      --      1,000       --       1,620      --       --          -620    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/22-3/28     --       --         --         980      --       --          -980    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/15-3/21     --        780       --       1,260      --       --          -480    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/8-3/14      --      1,600       --       2,000      --       --          -400    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/1-3/7       --      1,080       --       1,780      --       --          -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/22-2/28     --       --         --       1,600      --       --        -1,600
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/15-2/21     --       --         --       1,080      --       --        -1,080
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/9-2/14      --       --         --        --        --    4,500        -4,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/31-2/8      --       --         --        --        --       --          --
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/27-1/30     --       --         --        --      1,500     750          +750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/18-1/26     --       --         --        --      3,750      --        +3,750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/11-1/17     --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/4-1/10      --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/1-1/3       --       --         --        --        --       --           0
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
     3.因春节假期调休，相邻各周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。
     3.因五一假期调休，相邻两周统计时间段调整为4/26-5/4、5/5-5/9。(完)

 (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
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