《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--6月26日

路透北京6月26日 - 面对年中资金波动敏感时点，中国央行呵护之意尽显。四个月来首次暂停正回购之举 ，不仅大出市场意料之外，连续七周净投放亦让市场憧憬，监管层对流动性调控还将延续今年来偏温和的态度 ，下半年公开市场逆回购重启有望。 分析人士指出，季节性扰动下近期资金面出现波动，今年新增外汇占款不断回落等多重因素，令滚动使用 正回购必要性降低。预计未来货币政策仍倾向定向发力，降低实体经济的融资成本是选择工具的重要落脚点。 以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -1,550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/6/21-6/27 -- 300 -- 180 -- -- +120 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/6/14-6/20 -- 650 -- 500 -- -- +150 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/6/7-6/13 -- 1,840 -- 800 -- -- +1,040 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/5/31-6/6 230 1,200 -- 700 -- -- +730 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/5/24-5/30 -- 500 -- 300 -- -- +200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/5/17-5/23 -- 1,850 -- 650 -- -- +1,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/5/10-5/16 400 1,880 -- 1,840 -- -- +440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/5/5-5/9 -- 600 -- 1,200 -- -- -600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/26-5/4 -- 1,410 -- 500 -- -- +910 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/19-4/25 -- 1,830 -- 1,850 -- -- -20 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/12-4/18 -- 2,260 -- 2,670 -- -- -410 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/5-4/11 -- 2,320 -- 1,770 -- -- +550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/29-4/4 -- 1,000 -- 1,620 -- -- -620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/22-3/28 -- -- -- 980 -- -- -980 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/15-3/21 -- 780 -- 1,260 -- -- -480 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/8-3/14 -- 1,600 -- 2,000 -- -- -400 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/1-3/7 -- 1,080 -- 1,780 -- -- -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/22-2/28 -- -- -- 1,600 -- -- -1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/15-2/21 -- -- -- 1,080 -- -- -1,080 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/9-2/14 -- -- -- -- -- 4,500 -4,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/31-2/8 -- -- -- -- -- -- -- --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/27-1/30 -- -- -- -- 1,500 750 +750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/18-1/26 -- -- -- -- 3,750 -- +3,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/11-1/17 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/4-1/10 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/1-1/3 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 3.因春节假期调休，相邻各周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。 3.因五一假期调休，相邻两周统计时间段调整为4/26-5/4、5/5-5/9。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)