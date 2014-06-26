版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 14:28 BJT

日本股市：日经指数收盘小涨，乐天网站拟进军廉价航空股价劲扬

路透东京6月26日 - 日本股市日经指数周四小幅上涨，从一周低点回升。美国公布疲弱的国内生产总值(GDP)后，市场益发认为美联储(FED)将维持低利率在一段较长的时间。

乐天网站 股价大涨，因有报导称该公司准备进入廉价航空市场。

日经指数 收涨0.3%，报15,308.49点。

东证股价指数 上涨0.2%，至1,263.43，JPX日经400指数 涨0.2%至11,490.59点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐