《汇市简讯》英镑/美元仍有机会上探1.7100

路透基点：福莱特玻璃寻求最高1.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，独家协调行花旗集团上周五为香港上市公司福莱特玻璃集团启动最高1.5亿美元的三年期贷款。
0614GMT
* 英镑/美元周三跌至1.6952低点后，卖压减弱
* 收盘价略低于开盘价1.6986，带动轧仓行情延续至亚洲盘
* 6月18日低点1.6920仍为主要关卡，只要这个关卡未破，便有助支撑英镑升向1.7100-50
* 若能升破1.7005，将有望重返1.7064
* 英国央行总裁卡尼0930GMT起发表半年一度的金融稳定报告
* 技术图形(link.reuters.com/pym32w)(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，独家协调行花旗集团上周五为香港上市公司福莱特玻璃集团启动最高1.5亿美元的三年期贷款。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (亿元) 差(bp) 青岛 5/15 3 3.99% 3.17 2.49 +42 5 4.05% 9.51 1.88 +43 7 4.12% 9.51 2.12 +47 10 4.19% 9.51 1.60 +55 *陕西 5/11 5 4.08% 7
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选