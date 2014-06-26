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市场报道 | 2014年 6月 26日 星期四 14:29 BJT

《汇市简讯》英镑/美元仍有机会上探1.7100

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* 英镑/美元周三跌至1.6952低点后，卖压减弱

* 收盘价略低于开盘价1.6986，带动轧仓行情延续至亚洲盘

* 6月18日低点1.6920仍为主要关卡，只要这个关卡未破，便有助支撑英镑升向1.7100-50

* 若能升破1.7005，将有望重返1.7064

* 英国央行总裁卡尼0930GMT起发表半年一度的金融稳定报告

* 技术图形(link.reuters.com/pym32w)(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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