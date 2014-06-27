《香港重要政经日程》--6月27日-7月7日

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
================== 今日重要政经消息=================
6月27日（周五）
-- 亿达中国 首日挂牌。
-- 恒发洋参 首日挂牌。
-- 中国新城市 首日挂牌。
-- 嘉耀控股 首日挂牌。
-- 珂莱蒂尔 首日挂牌。
-- 中国环保能源 公布全年业绩。
-- 中国资源交通 公布全年业绩。
-- 香港通讯国际 公布全年业绩。
-- 中星集团 公布全年业绩。
--09:00 神华能源 在中国举行股东周年大会。
--09:30 光大银行 在中国举行股东周年大会。
--10:00 联华超市 在中国举行股东周年大会。
--10:00 绿地香港 股东特别大会。
--11:15 波司登 全年业绩发布会。
--14:00 中国铝业 在中国举行股东周年大会。
--15:00 中信资源 股东大会。
--15:30 中联重科 在中国举行股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月30日（周一）
-- 金管局公布5月份M-3货币供应，以及人民币存款。
-- 金管局公布5月份外汇基金总资产。
--13:30 上海复星医药 在中国举行股东周年大会。
--14:00 广汽集团 股东周年大会。
7月1日（周二）
-- 香港特区成立纪念日假期。
7月2日（周三）
-- 金茂投资 首日挂牌。
7月3日（周四）
-- 公布5月份零售销售数字。
7月4日（周五）
-- 康达环保 首日挂牌。
-- 鸿福堂 首日挂牌。
*7月7日（周一）
-- 世纪睿科 首日挂牌。
-- 国瑞置业 首日挂牌。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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