化工产业：沙特基础工业公司和三菱丽阳的合资公司将在沙特建设两座工厂

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透迪拜6月26日 - 根据周四的一份声明，沙特基础工业公司(SABIC) 和三菱丽阳 的合资企业，签署了一项价值45亿里亚尔(12亿美元)的合约，将在沙特东部建设两座工厂。
这两座位于Jubail Industrial City的工厂将由台湾中鼎工程 建造；其中一工厂可年产25万公吨甲基丙烯酸甲酯(MMA)；另一工厂可年产4万立方公吨聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)。
建造工作已经开始，应会于2017年第一季度完成，当年稍晚将投入商业运营。声明中还表示，该项目由两家企业自有资金以及银行融资支持。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G