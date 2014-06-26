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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 15:17 BJT

化工产业：沙特基础工业公司和三菱丽阳的合资公司将在沙特建设两座工厂

路透迪拜6月26日 - 根据周四的一份声明，沙特基础工业公司(SABIC) 和三菱丽阳 的合资企业，签署了一项价值45亿里亚尔(12亿美元)的合约，将在沙特东部建设两座工厂。

这两座位于Jubail Industrial City的工厂将由台湾中鼎工程 建造；其中一工厂可年产25万公吨甲基丙烯酸甲酯(MMA)；另一工厂可年产4万立方公吨聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)。

建造工作已经开始，应会于2017年第一季度完成，当年稍晚将投入商业运营。声明中还表示，该项目由两家企业自有资金以及银行融资支持。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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