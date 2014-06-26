全球金市：亚股走强打压黄金避险魅力，但仍守在1,300美元上方

金属期市：期铜下滑至五个月低点，因库存急增
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
“从理论上讲，金价上涨才应该是合乎逻辑的反应，经济成长走弱应该催生出进一步量化宽松措施的预期。”INTL FCStone分析师Edward Meir说。
“但事实上，黄金价格并没有上涨，这表明投资者认为第一季距离现在时间已经较远，他们的注意力现在已经转移到了第二季和今年剩余时间上。”Meir说。
稍早时，金价曾受美元下跌支撑，周四稍早，美元指数曾接近一个月低位。
其他交易商表示，黄金将继续陷于震荡交投。
“尽管地缘政治紧张局势让黄金保持在1,300美元上方，实货需求和投资者买兴却不高。”一位驻香港的交易员说，并表示伊拉克形势可能出现的恶化以及经济数据的表现，将是需要关注的重点要素。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1316.6 -2.4 -0.18
现货银 20.94 -0.04 -0.19
现货铂金 1464.1 -0.3 -0.02
现货钯金 828.22 -1.28 -0.15
COMEX期金 1317.7 -4.9 -0.37
COMEX期银 20.98 -0.136 -0.64
汇率
欧元/美元 1.3638
美元/日圆 80.153
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/洪曦; 审校 张涛/王洋)
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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