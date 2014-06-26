台湾债市：公债殖利率随美债第二日收低，观望央行利率决议

* 美国大幅下修首季GDP数据，台债殖利率第二日下滑 * 观望下午央行理监事会议，预料连续三年维持利率不变 * 明日103/6区间料在1.58-1.63%，103/9则在1.18-1.22% 路透台北6月26日 - 台湾公债殖利率周四第二日收低。因美国意外大幅下修首季GDP数 据，带动台债殖利率随美债下滑。不过央行稍晚将举行理监事会议，市场观望气氛浓厚令交 易量萎缩。 交易商认为，以各方的预期判断，央行今日调升重贴现率的机率微乎其微，倘若央行总 裁彭淮南的说话偏向鸽派，搭配季底一向会有的作帐需求，不排除有让殖利率进一步压低的 机会。但中期而言，债市偏空的趋势不变，因此短期进出的动作应保持灵活弹性。 〞就看央行怎么说了，今天应该不会动利率。〞一票券商交易员说。 另一证券商交易员则称，近期美债走势偏多，压制了台债的空方气焰。但毕竟五年券遭 到套牢筹码不少，10年券又因邮局锁住上下区间动弹不得，短线殖利率仅能在狭幅区间震荡 。 一外商银行交易员认为，台债殖利率近期急弹造成的恐慌气氛需要时间消化，虽然美 国10年公债 殖利率短线下滑，但再测向2.4%的机率应该不高。除非美债殖利率 连续数日下跌，否则台债的偏空气氛难以改变。 交易商预估，明日10年公债103/6殖利率区间料在1.58-1.63%，五年公债103/9殖利率则 看在1.18-1.22%。 路透调查显示，台湾央行今日下午举行的理监事会议，将连续三年维持重贴现率在1.87 5%不变。路透本次采访的11位分析师全数认为，理监事会议将维持利率不变，因今年经济成 长动能稍嫌不足，而通膨也没有大幅走高的疑虑。 美国公债价格周三上涨，此前政府数据显示美国首季经济表现要比之前计算的差得多。 10年期公债殖利率报2.557%，周二尾盘报2.586%。美国下修首季国内生产总值(GDP)数据后 ，该收益率一度低见2.529%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6 -2.00 1.6000 1.6000-1.6095 24.0 5 103/9 -1.60 1.1860 1.1810-1.1933 47.0 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/26(四)：美国5月达拉斯联储PCE物价指数、美国5月实质个人支出和PCE物价指数、 美国一周初请失业金人数、美国6月堪萨斯城联储综合指数、美国圣路易斯联储总裁布拉德 发表讲话、英国央行发布半年金融稳定性报告，总裁卡尼举行新闻发布会、美国里奇蒙联储 总裁拉克尔发表讲话； 6/27(五)：中国1-5月规模以上工业企业利润、英国第一季GDP、企业投资和经常帐收 支终值、欧元区6月企业景气指数和消费者信心指数、德国6月CPI和消费者物价调和指数(HI CP)、美国路透/密西根大学消费者信心指数6月终值、美国经济周期研究所(ECRI)一周领先 指标。 30 103/8 没有成交 20 103/7 2.0300 10 103/6 1.6000 5 103/4 1.1800 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)