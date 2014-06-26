日本金融：日本投资人追捧外国债券，因国内收益持续低迷

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透东京6月26日 - 日本财务省数据周四显示，最近几周日本投资人加速购买外国债券。国内收益持续低迷，促使他们转向海外追求较高收益。
日本投资人上周买进1.4865万亿日圆(146亿美元)外国债券，是8月第一周以来的最大买超规模。
日本投资人6月买进外国债券的速度加快，头三周均呈买超，累计规模达3.4542万亿日圆(339亿美元)，是2010年8月以后最大的三周累计买超金额。
投资人追捧海外债券，部分反映出他们越来越认为美欧货币政策将保持宽松。
这也显示，日本央行推出大规模宽松政策逾一年后，日本投资人的回应却是把资金搬往海外。
“日本国内收益偏低的影响很大，连以往从未买过外国债券的投资人，也从本财年开始买了，”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido说。(完)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G