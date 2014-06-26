重发-《RUSSELL专栏》厘清LNG市场迷思与现实的时候到了

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月4日
路透5月4日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88617人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.28 7.96 2.45 南玻 10.02 5.46 2.07 深康佳 4.61 2.81 1.85 ST中华 9.70 3.59 3.05 ST中冠
路透5月4日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88617人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.28 7.96 2.45 南玻 10.02 5.46 2.07 深康佳 4.61 2.81 1.85 ST中华 9.70 3.59 3.05 ST中冠
路透5月4日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8963人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.16 1.068 2.06 大众交通 5.73 0.689 1.21 永生投资 11.76 1.402 1.22 老凤祥
路透苏黎世5月4日 - 《巴塞尔报》周四刊登的采访显示，瑞士最大银行--瑞银的董事长韦伯(Axel Weber)认为，经济复苏在升温，这应对瑞银的业务有帮助。