《RUSSELL专栏》厘清LNG市场迷思与现实的时候到了

标题新闻：台湾鸿海董事长郭台铭表示该公司计划在美国投资，但还没有确定投资计划
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**谜思3：LNG生产多少，中国将买下多少**
中国存在污染问题，需要更清洁能源。这并非虚构，但是认为中国人准备使用越来越多昂贵的LNG的想法，就像是铁矿石矿企寄望未来几十年的需求都将增长。
确实，中国在快速建立再气化装置终端，在建或批准的规模已达5,020万吨，而现有水平为3,110万吨。
还有再增加2,950万吨的计划，但即便所有产能都加上，也并不一定都能马力全开。
中国需求可能在2020年左右达到约6,000万吨，但这可以通过已经在建的新增供应轻松得到满足。
额外需求还可能因新加坡、马来西亚、印尼和泰国等东南亚国家的新建进口设施出现新增，但这同样可能能够满足。
如果迷思得到普遍认可，就会扰乱市场，LNG似乎就是这种情况。等待LNG价格降低的买家必须认识到这不太可能发生，除非手握巨资的投资者准备支持美国的高风险项目。
项目支持者需要核实现状，判断能否找到稳定、忠实的买家，愿意支付足够高的价格，从而证明可以进行大规模初始投资。
这并不是说不会建设更多项目，而是说美国、加拿大、东非等地因为有令人信服的经济效益，项目才会得以进展，但这样的地区恐怕不多。(完) (编译 蔡美珍/李春喜/戴素萍/石冠兰 审校 王洋/朱晓军/屈桂娟)
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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