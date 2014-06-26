《RUSSELL专栏》厘清LNG市场迷思与现实的时候到了

**谜思3：LNG生产多少，中国将买下多少**

中国存在污染问题，需要更清洁能源。这并非虚构，但是认为中国人准备使用越来越多昂贵的LNG的想法，就像是铁矿石矿企寄望未来几十年的需求都将增长。

确实，中国在快速建立再气化装置终端，在建或批准的规模已达5,020万吨，而现有水平为3,110万吨。

还有再增加2,950万吨的计划，但即便所有产能都加上，也并不一定都能马力全开。

中国需求可能在2020年左右达到约6,000万吨，但这可以通过已经在建的新增供应轻松得到满足。

额外需求还可能因新加坡、马来西亚、印尼和泰国等东南亚国家的新建进口设施出现新增，但这同样可能能够满足。

如果迷思得到普遍认可，就会扰乱市场，LNG似乎就是这种情况。等待LNG价格降低的买家必须认识到这不太可能发生，除非手握巨资的投资者准备支持美国的高风险项目。

项目支持者需要核实现状，判断能否找到稳定、忠实的买家，愿意支付足够高的价格，从而证明可以进行大规模初始投资。