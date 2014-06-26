路透调查：印度股市未来一年料将再创新高，然短期或将小幅修正

* Sensex指数到年底时料升至27,750点，明年6月时料升至30,000点

* 未来两个月可能有7%的修正

* Sensex指数在经历未来两个月可能出现的获利了结后，料再度上扬

路透6月26日 - 一份路透调查周四显示，印度股市指标股指BSE Sensex指数将在接下来的一年里继续刷新纪录高位，不过未来几个月将有一波较小的修正。

根据24位分析师的调查中数，Sensex指数 将在12月底时升至27,750点。若真如此，印度股市全年涨幅将达到31%，这一结果远高于3月调查。周三时Sensex指数收在25,313点。

调查显示，该股指料将进一步上涨，在明年6月时触及30,000点的高度。

不过短期内，多数分析师认为9月前印度股市将有一波回调，因投资者对市场近期强劲涨幅了结获利。

分析师们预计股指将下跌7%左右，随后将再度上涨，因海外和国内投资者将对新政府改革重拾信心。

在3月调查中，分析师们低估了围绕印度股市的正面人气，当时其预计Sensex股指当前料在23,000点，今年底时料触及24,500点。在6月调查中，所有分析师都上调了预估值。

“无论是什么，只要政府采取措施，还有关于进一步行动的预期，无疑都会给股市带来提振作用。”CARE Ratings的首席分析师Madan Sabnavis说。

“现在股票市场上，主要受海外机构投资者的资金流入。只要欧洲和美国经济体仍然执行自由的政策，印度股市的这种状况可能就将持续。”

Sabnavis表示，全球流动性条件也对印度股市有利。

分析师称，印度股市所面临的风险是经济进一步走疲，通胀率居高不下以及有关政府预算过高的担忧。目前印度经济成长率在近10年低位4.7%。(完)