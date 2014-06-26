路透调查：澳洲指标股指今年结束时可能达六年半高位

* 分析师预估澳股S&P/ASX 200指数今年底将达到5,700点

* 全球成长及国内楼市稳健构成支撑

* 分析师看空矿业股，对银行股看法分歧

路透悉尼6月26日 - 路透调查显示，澳洲指标股指今年结束时将达到六年半高位，因国内楼市持续回升、澳元汇率下滑以及全球经济重现成长，提升投资者对澳股的偏好。

路透调查在过去一周访问13位分析师，预估中值显示澳股S&P/ASX 200指数 今年结束时将达到5,700点。若成真将是2008年年中以来首次出现的水平，并较6月25日收盘位高出5.5%，年线涨幅将为6.5%。

“我认为进入来年，澳洲经济重新平衡的情况将更明确，且会以更持久的速度回升。”AMP Capital Investors首席投资分析师Shane Oliver说。

不过，与上次3月调查结果相比，本次调查的年末指数预估值低了100点，分析师预估值从5,300至6,000点不等。

澳股曾在4月29日创下5,554.5点的约六年高位，但从那以后，由于铁矿石价格下滑、乌克兰及伊拉克等地缘情势紧张，市场人气受抑导致澳股缓步下滑。

包括瑞士信贷、Lonsec及Commonwealth Securities等金融机构的分析师在内，有许多受访者预计矿业绩优股料将表现落后，预期他们将因大宗商品价格下滑而获利下降。

银行业方面，有些分析师看好银行业的高股息收益，但也有分析师不这么想。

另外，有九位受访者给出2015年年中的指数预估，中值为5,900点，预估值从5,200至6,300点不等。(完)