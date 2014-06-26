路透调查：日经指数年底前料再扬11%，受美国复苏及安倍改革的激励

* 年底前日经指数料自当前水准再扬11%

* 2014年底指数料收在17,000点

* 日本改革及美国经济复苏将推动市场走升

路透东京6月26日 - 一项路透调查显示，日本股市日经指数 年底前将再上扬约11%，因强于预期的国内消费可望抵销消费税上调的影响，而美国经济复苏也提振信心。

受乌克兰和伊拉克政治动荡的打击，加上部分人士对日本央行短期内不太可能放宽货币政策显得失望，日经指数 今年以来已跌约6%。

但美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国经济复苏表达了信心，并承诺将维持温和的货币政策，刺激了外资买盘，过去几周日本股市已见回升。

中国制造业活动乐观，也吸引买气，日经指数自6月初以来已涨约4%。

路透过去一周查访21位分析师所得的预测中值显示，日经指数到今年底将比周三收盘的15,266点再上涨11%，至17,000点。等于2014年全年累计上涨约4.4%。

3月时的路透调查预测日经指数年底达到17,500点。

分析师还预估，日经指数将进一步走升，2015年6月来到18,000点。

对今年12月底日经指数预估值最低的一家分析师预估是9,000点，最高的一家预估18,000点；对明年6月指数预估最低的是8,000点，最高的是20,000点。

日本首相安倍晋三周二公布一整套举措，旨在促进日本的长期经济成长，举措内容包括从逐步调降企业税，政府退休金投资基金(GPIF)改革，到提高妇女和外国劳工作用等等。

日本央行总裁黑田东彦周一坚持对日本经济乐观的看法，并重申央行对于日本经济在内需带动下正迈向温和复苏的预估。

“对进一步(政策)宽松的预期减退，但那代表经济有足够力道，因此不需要放松政策。”Monex Inc.首席策略师Takashi Hiroki指出。

其他市场人士则提出担心油价走高的风险。

“虽然那不是我们现阶段要担心的事，但油价会直接影响美国消费，所以我们需对伊拉克的发展保持关注。”野村证券首席策略师Hiromichi Tamura预期，日经指数年底来到18,000点。

市场分析师称，美联储的流动性仍是推动日本市场的主要力量之一。

“要继续吸引外资，得有额外的流动性，因他们仍在推动股市。”摩根大通股票衍生品策略主管Michiro Naito预测，今年底日经指数来到16,500点，明年6月则升至17,000点。

“刺激的因素包括全球经济复苏，以及日本机构投资者重新开始投资的立场，”Naito并称。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)