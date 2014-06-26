企业结盟：戴姆勒与日产同意在墨西哥合资生产汽车--消息

金属期市：期铜下滑至五个月低点，因库存急增
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透巴黎6月26日 - 熟悉计划的知情人士周四透露，日产汽车 和戴姆勒 已同意在墨西哥投资，联合生产下一代Mercedes和Infiniti小型汽车。
两家公司在上周五的新闻发布会上宣布了该计划。戴姆勒称，这是该公司与日产和法国雷诺汽车 的结盟中最大的协作计划。(完) (编译 朱晓军；审校 张若琪)
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选