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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 15:47 BJT

企业结盟：戴姆勒与日产同意在墨西哥合资生产汽车--消息

路透巴黎6月26日 - 熟悉计划的知情人士周四透露，日产汽车 和戴姆勒 已同意在墨西哥投资，联合生产下一代Mercedes和Infiniti小型汽车。

两家公司在上周五的新闻发布会上宣布了该计划。戴姆勒称，这是该公司与日产和法国雷诺汽车 的结盟中最大的协作计划。(完) (编译 朱晓军；审校 张若琪)
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