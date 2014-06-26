港股业绩：大快活年度净利倒退拖累股价下跌，翠华净利则升两成

路透香港6月26日 - 香港本地两家大型快餐连锁店周四公布截至3月底止年度业绩，其中走中高档茶餐厅路线的翠华控股 净利按年升两成；另一家快餐集团大快活 净利则按年倒退22.8%，拖累午盘股价最多跌逾5%。

虽然经营环境存在挑战，但这两家快餐集团表示未来将继续扩充分店网络。

大快活2013/14年度净利为1.076亿港元，若未计及上一财政年度录出售物业收益，及投资物业重估与固定资产减值亏损等因素，其基本溢利则为按年升3.9%，达1.251亿港元。

至3月末翠华控股年度净利为1.296亿港元，按年升20.4%，其股价午盘升0.76%。

翠华期内在香港及中国大陆分别合共增加了九家新餐厅，较原来目标12家为少（香港四家，中国八家），主要因为香港其中一家新餐厅的装修工程延误至4月才能开业，而中国方面，则因市况转变及业主延迟交楼等多项原因，开店数目较预期为少。

至3月末公司于中港澳三地共有41家餐厅，并将进一步拓展中国市场，预期至2017年餐厅总数将较现在翻倍至逾80家。

大快活则表示，回顾期内共开设了六间新快餐店。面对整体营商环境仍充满挑战，经营成本如租金、薪金及食物成本全面攀升，但公司通过多方面进行企业改进，包括中央食品加工中心、SAP企业资源计划系统、灵活上班时间及全球采购策略，尽力提高回报及降低成本。

在中国内地方面，大快活表示内地经济增长比预期中减慢，消费意欲受到不利的影响。加上经营成本如食物、人工及租金长期高企，令餐饮业和快餐业经历困难的一年。管理层于年内在中国业务方面进行了一系列的微调及整合，包括关闭表现欠佳的店铺及改善营运流程，并为若干表现欠佳店舖，特别是华北地区的店舖，为其固定资产作出大幅减值准备。