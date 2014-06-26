金属期市：伦铜升向四个月最高点，供应吃紧提供助力

标题新闻：台湾鸿海董事长郭台铭表示该公司计划在美国投资，但还没有确定投资计划
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“全球供需或处于平衡状态，或处于少量短缺。”摩根士丹利分析师Joel Crane说。
“随着一系列关键项目不断令人失望，很容易就可以预测到，当前市场处于基本平衡状态--价格在现如今的水平上是合理的。”
0715GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小幅上涨0.2%至每吨6,928.50美元。稍早触及每吨6,954美元，是5月28日以来最高水平。若突破6,970美元，将创下3月初以来高位。
上海期交所期铜主力9月合约 攀升1%，至每吨49,830元人民币，稍早曾创下2月末以来高点。
与此同时，全球铜交易所库存减少。LME库存接近六年低点。上海期货交易所库存处于至少两年半最低。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/洪曦; 审校 张涛)
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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