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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 15:55 BJT

金属期市：伦铜升向四个月最高点，供应吃紧提供助力

“全球供需或处于平衡状态，或处于少量短缺。”摩根士丹利分析师Joel Crane说。

“随着一系列关键项目不断令人失望，很容易就可以预测到，当前市场处于基本平衡状态--价格在现如今的水平上是合理的。”

0715GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小幅上涨0.2%至每吨6,928.50美元。稍早触及每吨6,954美元，是5月28日以来最高水平。若突破6,970美元，将创下3月初以来高位。

上海期交所期铜主力9月合约 攀升1%，至每吨49,830元人民币，稍早曾创下2月末以来高点。

与此同时，全球铜交易所库存减少。LME库存接近六年低点。上海期货交易所库存处于至少两年半最低。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/洪曦; 审校 张涛)
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