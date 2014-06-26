中国债市：IRS先跌后涨，央行暂停正回购不敌海外客盘平盘压力

路透上海6月26日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四先跌后涨。交易人士指出，早间公开市场正回购意外暂停，且国库现金定存中标利率低企，IRS随之下行，但此后受海外客盘推动，IRS掉头向上。

他们并指出，机构今年来获利颇丰，且7月开始IRS将实行集中清算制度，保证金制度下，部分外资机构选择半年末前平盘，推动IRS小幅上涨。

“早上开盘先下来了有4个bp，主要是正回购停掉了，而且现金定存中标利率很低。”上海一商业银行交易员称。

面对年中资金波动敏感时点，中国央行呵护之意尽显。四个月来首次暂停正回购之举，不仅大出市场意料之外，连续七周净投放亦让市场憧憬，监管层对流动性调控还将延续今年来偏温和的态度，下半年公开市场逆回购重启有望。

财政部上午招标的三个月国库现金定期存款，利率创逾20个月新低，也远低于同期限shibor水平。因此前定向降准，以及央行四个月来首次暂停正回购等多重利好，致半年末前资金面明显好于预期。

上述交易员指出，此后IRS逆转向上，一方面是早间有报导称，小额外币存款利率上限放开的改革试点，由上海自贸区扩至上海市，机构预期利率市场化进程在逐步加快。

此外，7月开始IRS实行集中清算，外资机构IRS交易量较大， 保证金制度对其影响颇为明显，且如果机构属于非清算会员，还需要通过综合清算会员代理参与集中清算，受此影响，部分机构选择平盘，落定获利。

在IRS自行清算和集中清算并轨运行近半年后，下周二（7月1日）起，金融机构之间新达成的相关人民币利率互换交易均将采用集中清算。上海清算所总经理谢众周四表示，为降低机构对IRS集中清算保证金的成本顾虑，接下来将研究推出抵押品如高等级信用债取代现金的保证金制度。

中国的外币利率市场化改革又迈出重要一步，中国人民银行上海总部周四宣布，将自周五(27日)起放开小额外币存款利率上限的改革试点，由上海自贸区扩大到上海市，这也是第一项走出自贸区、推广复制到区外的金融改革政策。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.4475/3.5450 3.5000/3.5850 3.7725/3.8575 3.9925/4.0925 3.9746/4.2946

上日 3.4234/3.5209 3.4800/3.5663 3.7325/3.8200 3.9550/4.0450 3.9429/4.2629

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变动 +0.0241/+0.0241 +0.0200/+0.0187 +0.0400/+0.0375 +0.0375/+0.0475 +0.0317/+0.0317

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。