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货币新闻 | 2014年 6月 26日 星期四 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月26日

路透伦敦6月26日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           156,000              -825
    锡            11,185               +85
    铅           191,900              -275
    锌           667,700            -1,075
    铝         5,060,425            -5,825
    镍           305,566              -306
    铝合金        36,260              持平
    NASAAC        63,580              持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
         
     LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据      库存分布               品种         库存数据          库存分布
 种                                                                       
 铜   MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅           MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡           MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金       MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA        MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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