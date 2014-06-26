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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 16:20 BJT

全球贸易：台湾已诉诸WTO解决加拿大对碳钢焊接钢管课征反倾销税争端

路透日内瓦6月26日 - 世界贸易组织(WTO)周四说，台湾已向WTO诉请解决加拿大对进口碳钢焊接钢管课征反倾销税的争端。

这是台湾六年来第一次向WTO诉诸解决争端，也是第一次针对加拿大。根据WTO规定，加拿大有60天的时间来试着解决争议。在那之后，如果台湾仍不满意，可要求WTO成立一个小组来做出裁决。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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