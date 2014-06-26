香港数据：5月出口值按年升4.9%，因先进体和中国内地市场表现改善

路透香港6月26日 - 香港政府统计处周四公布，5月整体出口值回复温和的4.9%按年增长，因先进市场和中国内地的表现均有改善。同期进口值亦升3.7%。

5月有形贸易逆差424亿港元，相当于商品进口值的12.2%。

经季节性调整的数字显示，截至今年5月止的三个月与对上三个月比较，商品整体出口值录得2.1%的升幅。其中转口值上升2.1%，商品进口值上升0.4%。

政府发言人表示，展望未来，亚洲的贸易往来以及香港的出口表现，将取决于先进经济体现时颇为温和的增长步伐能否进一步改善，并演化成较强的进口需求。然而，外围环境仍然有显着的阻力，包括围绕美国货币政策未来路向的不明朗因素和世界各地紧张的地缘政治局势。

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) *2014年5月 +4.9 +4.9 +3.7

4月 -1.6 -1.7 +2.4

3月 +3.4 +3.4 +3.2

2月 -1.3 -1.3 +6.8

1月 -0.4 -0.4 -2.7 2013年12月 0.0 +0.1 +1.8

11月 +5.8 +6.0 +5.2

10月 +8.8 +9.1 +6.3

9月 +1.5 +1.8 +0.4

8月 -1.3 -1.2 -0.2

7月 +10.6 +10.9 +8.3

6月 -0.2 0.0 +1.4

5月 -1.0 -0.9 +1.7

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

*14年3月-5月 +2.1 +2.1 +0.4

14年2月-4月 -7.9 -8.1 -5.1

14年1月-3月 -5.4 -5.6 -3.1

13年12月-14年2月 -3.2 -3.3 -0.9

13年11月-14年1月 +5.4 +5.4 +4.8

13年10-12月 +4.8 +5.0 +4.3

13年9月-11月 +7.7 +7.9 +7.6

13年8月-10月 +2.9 +3.2 +2.1

13年7月-9月 +3.3 +3.6 +2.6

13年6月-8月 -5.1 -5.1 -3.9

13年5月-7月 -3.8 -3.8 -2.7

13年4月-6月 -2.8 -2.8 -1.3

13年3月-5月 -0.4 -0.4 +0.7（完）

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