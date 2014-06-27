新债招标：中国三年期地方债利率4.01%，五年期4.12%--业内人士

路透上海6月27日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早代理发行的三年期地方债，中标利率4.01%，五年期品种中标利率4.12%。

他们并透露，上述两期债的投标倍数分别为1.43倍和1.34倍。

上述两期债为财政部代发的第四和第五期地方债。发行主体包括青海、湖北、山西、陕西和河北五省。其中三年期品种260亿元人民币，五年期261亿元。6月30日开始计息，招标结束至7月2日进行分销，7月4日起上市交易。

不包括今日所发债券，财政部已代理发行三期地方债，期限三、五及七年，金额总计699亿元；地方政府自发自还完成发行的仅有广东省一家，期限五、七及10年，发行规模148亿元。

今年2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。此前财政部公布，今年上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元。