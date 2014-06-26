中国金融：国开行获批筹建住宅金融事业部，缓解棚改资金问题--银监会

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透北京6月26日 - 中国银监会周四表示，同意中国国家开发银行 筹建住宅金融事业部，并将指导开发银行不断加大对棚户区改造的支持力度。
刊登在银监会官方网站的新闻稿称，国开行住宅金融事业部的成立，能够有效缓解棚户区改造相关工程建设的资金瓶颈制约，对于解决中低收入家庭困难，健全住房保障和住房供应体系及扩内需、转方式、促发展具有重要意义。
此前，国开行董事长胡怀邦在该行全行视频会上的讲话称，国开行下一步要与有关部委对接专项债券发行、住宅金融事业部筹建方案等事宜，与棚改任务较重的省区市政府进行对接，推动各地加快棚改。
该行力争实现4月底1,000亿元棚户区改造贷款的发放目标，把支持棚改作为深化国开行改革的重要推动力。 (完) (发稿 李贺; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G