《全球汇市》美元仍受累于美国GDP下修，英镑在央行报告出炉前走软

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
**关注英镑**
英镑兑美元 下滑至1.6972美元，接近周三录得的一周低点1.6952美元。欧元兑英镑 微升至0.80305英镑，接近两周高点，也连续第三日上涨。
英国央行料将宣布严峻举措以抑制快速上涨的房价。英国央行总裁卡尼曾警告，房市是金融稳定最大的国内风险。
有人认为这类宏观审慎措施将减弱今年升息的可能性。这也奠定了英镑略微走软的趋势。自英国央行决策者周四打压市场对今年底之前首次升息的预期后，英镑就开始走软。
但大部分认为央行举措将较温和，并称其不太可能对英镑构成持续影响。
“卡尼已经表示宏观审慎政策措施不是升息的替代品，所以今天的声明不太可能改变升息预期和英镑走势，”三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman表示。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3613 1.3629 -0.12 -0.96 1.3745
美元/日圆 101.76 101.86 -0.10 -3.36 105.30
欧元/日圆 138.53 138.82 -0.21 -4.22 144.63
美元/瑞郎 0.8934 0.8928 +0.07 +0.07 0.8928
英镑/美元 1.6984 1.6983 +0.01 +2.59 1.6556
美元/加元 1.0709 1.0715 -0.06 +0.84 1.0620
澳元/美元 0.9403 0.9403 +0.00 +5.50 0.8913
新西兰元/美元 0.8762 0.8739 +0.26 +6.78 0.8206
欧元/瑞郎 1.2165 1.2168 -0.02 -0.86 1.2271
欧元/英镑 0.8015 0.8023 -0.10 -3.40 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1676 9.1818 -0.15 +3.62 8.8474
美元/挪威克朗 6.1241 6.1306 -0.11 +0.95 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 朱晓军/李婷仪/张涛)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G