金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透伦敦6月26日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 澳元/新西兰元：不只跌破(上周)重要性较低的空头旗形形态，更加关键的是，澳元/新西兰元也向下突破了中期旗形。如果澳元/新西兰元今日收在较大的偏空旗形下方，将下看长期目标位1.0385。
* 欧元/美元：一度尝试升穿1.3644的阻力位，但很快就回到主要波动区间。因此，偏空走势预计还将持续一段时间(欧元/美元尝试升向1.3644-1.3686区域，应可反复利用作为卖出机会。)
* 美元/日圆：昨天跌破101.81后，走势逆转，但迄今为止市场一直没能返回到之前的区间，即空头旗形。因此，我们预计美元/日圆很可能还将自当前区域走低。101.42的支撑位依然十分关键，因其可以判断美元/日圆是否会跌至99.40。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3617 1.3629 -0.09 -0.93 1.3745
美元/日圆 101.74 101.86 -0.12 -3.38 105.30
欧元/日圆 138.56 138.82 -0.19 -4.20 144.63
美元/瑞郎 0.8933 0.8928 +0.06 +0.06 0.8928
英镑/美元 1.7009 1.6983 +0.15 +2.74 1.6556
美元/加元 1.0707 1.0715 -0.07 +0.82 1.0620
澳元/美元 0.9406 0.9403 +0.03 +5.53 0.8913
新西兰元/美元 0.8769 0.8739 +0.34 +6.86 0.8206
欧元/瑞郎 1.2164 1.2168 -0.03 -0.87 1.2271
欧元/英镑 0.8008 0.8023 -0.19 -3.48 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1690 9.1818 -0.14 +3.63 8.8474
美元/挪威克朗 6.1266 6.1306 -0.07 +0.99 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G