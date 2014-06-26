路透伦敦6月26日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 澳元/新西兰元：不只跌破(上周)重要性较低的空头旗形形态，更加关键的是，澳元/新西兰元也向下突破了中期旗形。如果澳元/新西兰元今日收在较大的偏空旗形下方，将下看长期目标位1.0385。

* 欧元/美元：一度尝试升穿1.3644的阻力位，但很快就回到主要波动区间。因此，偏空走势预计还将持续一段时间(欧元/美元尝试升向1.3644-1.3686区域，应可反复利用作为卖出机会。)

* 美元/日圆：昨天跌破101.81后，走势逆转，但迄今为止市场一直没能返回到之前的区间，即空头旗形。因此，我们预计美元/日圆很可能还将自当前区域走低。101.42的支撑位依然十分关键，因其可以判断美元/日圆是否会跌至99.40。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3617 1.3629 -0.09 -0.93 1.3745

美元/日圆 101.74 101.86 -0.12 -3.38 105.30

欧元/日圆 138.56 138.82 -0.19 -4.20 144.63

美元/瑞郎 0.8933 0.8928 +0.06 +0.06 0.8928

英镑/美元 1.7009 1.6983 +0.15 +2.74 1.6556

美元/加元 1.0707 1.0715 -0.07 +0.82 1.0620

澳元/美元 0.9406 0.9403 +0.03 +5.53 0.8913

新西兰元/美元 0.8769 0.8739 +0.34 +6.86 0.8206

欧元/瑞郎 1.2164 1.2168 -0.03 -0.87 1.2271

欧元/英镑 0.8008 0.8023 -0.19 -3.48 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1690 9.1818 -0.14 +3.63 8.8474

美元/挪威克朗 6.1266 6.1306 -0.07 +0.99 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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