中国公开市场：7月共有2,380亿元资金到期，其中正回购2,180亿占逾九成

路透北京6月30日 - 据路透统计，7月中国央行公开市场将共有2,380亿元人民币资金到期，其中正回购为2,180亿元，占逾九成，剩余200亿元为央票，期限均为三年。

面对年中资金波动敏感时点，中国央行呵护之意尽显。上周四，四个月来首次暂停正回购之举，不仅大出市场意料之外，连续七周净投放亦让市场憧憬，监管层对流动性调控还将延续今年来偏温和的态度，下半年公开市场逆回购重启有望。

分析人士并指出，季节性扰动下近期资金面出现波动，今年新增外汇占款不断回落等多重因素，令滚动使用正回购必要性降低。预计未来货币政策仍倾向定向发力，降低实体经济的融资成本是选择工具的重要落脚点。

以下为2014年7月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期资金流量

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7/1-7/4 150 700 -- +850

7/5-7/11 -- 800 -- +800

7/12-7/18 50 500 -- +550

7/19-7/25 -- 180 -- +180

7/26-7/31 -- -- -- --

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合计 200 2,180 -- +2,380

包括7月在内，年底前公开市场未到期央票存量稀少，仅有610亿元。除7月的200亿元外，8月到期10亿元，10月到期400亿元，均为三年期品种。(完)

注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。