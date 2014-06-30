中国公开市场：7月共有2,380亿元资金到期，其中正回购2,180亿占逾九成

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透北京6月30日 - 据路透统计，7月中国央行公开市场将共有2,380亿元人民币资金到期，其中正回购为2,180亿元，占逾九成，剩余200亿元为央票，期限均为三年。
面对年中资金波动敏感时点，中国央行呵护之意尽显。上周四，四个月来首次暂停正回购之举，不仅大出市场意料之外，连续七周净投放亦让市场憧憬，监管层对流动性调控还将延续今年来偏温和的态度，下半年公开市场逆回购重启有望。
分析人士并指出，季节性扰动下近期资金面出现波动，今年新增外汇占款不断回落等多重因素，令滚动使用正回购必要性降低。预计未来货币政策仍倾向定向发力，降低实体经济的融资成本是选择工具的重要落脚点。
以下为2014年7月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):
时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期资金流量
------------------------------------------------------------------
7/1-7/4 150 700 -- +850
7/5-7/11 -- 800 -- +800
7/12-7/18 50 500 -- +550
7/19-7/25 -- 180 -- +180
7/26-7/31 -- -- -- --
------------------------------------------------------------------
合计 200 2,180 -- +2,380
包括7月在内，年底前公开市场未到期央票存量稀少，仅有610亿元。除7月的200亿元外，8月到期10亿元，10月到期400亿元，均为三年期品种。(完)
注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (发稿 康熙泽; 审校 李宏薇)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200