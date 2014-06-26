欧元债市：德债收益率趋向历史低点，伊拉克与乌克兰局势提振避险需求

10年期德债收益率 周四下滑1个基点至1.26%，逼近2012年夏季创下的1.13%纪录低点。

市场人士表示，由于下月有为数众多的票息支付及赎回，随着现金再投资，德债可能是主要受惠者之一。

欧洲央行上月调降指标利率，并承诺将透过定向长期再融资操作来提供更多流动性，但许多银行认为这些举措可能不够。

就是这样的预期心理，把一些欧元区二线国家借贷成本再度推至纪录低点附近。意大利10年期收益率也下跌一个基点至2.73%，仅比本月初创下的纪录低点2.70%高出三个基点。(完)

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