欧元债市：德债收益率趋向历史低点，伊拉克与乌克兰局势提振避险需求

标题新闻：美国参议院通过临时拨款法案，避免5月5日前政府出现停摆，送呈特朗普总统签署
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10年期德债收益率 周四下滑1个基点至1.26%，逼近2012年夏季创下的1.13%纪录低点。
市场人士表示，由于下月有为数众多的票息支付及赎回，随着现金再投资，德债可能是主要受惠者之一。
欧洲央行上月调降指标利率，并承诺将透过定向长期再融资操作来提供更多流动性，但许多银行认为这些举措可能不够。
就是这样的预期心理，把一些欧元区二线国家借贷成本再度推至纪录低点附近。意大利10年期收益率也下跌一个基点至2.73%，仅比本月初创下的纪录低点2.70%高出三个基点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/李婷仪 审校 张涛/艾茂林)
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路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。