香港已公布经济指标--2014/6/26

标题新闻：台湾鸿海董事长郭台铭表示该公司计划在美国投资，但还没有确定投资计划
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2014年4月 零售销售值 -9.8 -1.5 +20.7 2014年4月 零售销售量 -9.5 -2.5 +19.4 2014年5月 综合消费物价指数(CPI) +3.7 +3.7 +3.9 2014年5月 甲类消费物价指数(CPI +3.9 +3.9 +4.4 A) 2014年第一季 本地生产总值(GDP) +2.5 +2.9 +2.9 -------------------------------------------------------------------------------------------- 14年3月-5月% 14年2月-4月% 13年3-5月% 失业率 3.1 3.1 3.4 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） *2014年5月 贸易赤字／盈余 -42.35 -55.29 -44.27 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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