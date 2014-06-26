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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 18:47 BJT

香港已公布经济指标--2014/6/26

时间                    经济指标            按年%         前月（季）按年%   上年同月（季）按年
                                                                                 %
  2014年4月           零售销售值                 -9.8              -1.5               +20.7
  2014年4月           零售销售量                 -9.5              -2.5               +19.4
  2014年5月           综合消费物价指数(CPI)      +3.7              +3.7                +3.9
  2014年5月           甲类消费物价指数(CPI       +3.9              +3.9                +4.4
                      A)                                                         
  2014年第一季        本地生产总值(GDP)          +2.5              +2.9                +2.9
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                                              14年3月-5月%      14年2月-4月%        13年3-5月%     
                                                                                 
                      失业率                      3.1               3.1               3.4 
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                      （以下以10亿港元为单        当月             前月              上年同期
                      位）                                                       
  *2014年5月          贸易赤字／盈余             -42.35           -55.29             -44.27
    注: *为已经更新
        ^经修订数据。（完） 
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......    日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........
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