亚洲橡胶：TOCOM期胶微涨，受助于上海期胶走强

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
这位经纪商表示，指标合约未来一个月可能走高至220-225日圆的区间交投。
青岛港口发生的库存融资欺诈案，已迫使银行和贸易行考虑对中国的大规模商品融资业务实施新的控制，贸易商认为这可能造成除大公司和国营企业之外的所有贸易公司信贷枯竭。
上海期交所主力9月合约 上涨160元人民币，收报每吨15,360元。
新加坡商品交易所7月合约 最新报每公斤178.00美分，下跌0.9美分。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/李婷仪 审校 王冠中/张若琪)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G