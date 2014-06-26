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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 16:42 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶微涨，受助于上海期胶走强

这位经纪商表示，指标合约未来一个月可能走高至220-225日圆的区间交投。

青岛港口发生的库存融资欺诈案，已迫使银行和贸易行考虑对中国的大规模商品融资业务实施新的控制，贸易商认为这可能造成除大公司和国营企业之外的所有贸易公司信贷枯竭。

上海期交所主力9月合约 上涨160元人民币，收报每吨15,360元。

新加坡商品交易所7月合约 最新报每公斤178.00美分，下跌0.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/李婷仪 审校 王冠中/张若琪)
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