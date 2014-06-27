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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 10:38 BJT

新债招标：中国国开行15年固息债中标利率5.24%，低于预测均值--业内人士

路透上海6月27日 - 业内人士周五透露，中国国家开发银行 上午招标的15年期固息金融债，中标利率为5.24%，低于此前5.28%的利率预测均值。另外，该期债投标倍数为1.95倍。

今日招标新债为国开行今年第17期金融债，无承揽费及兑付手续费。具体发行条款如下：

第17期金融债

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发行上限 80亿元

期限/计息方式 15年固息

招标时间 6月27日上午9:30-10:30

招标方式 单一利率(荷兰式)

缴款日/起息日 7月4日

分销期 6月30日-7月4日

上市日 7月10日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
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