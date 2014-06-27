新债招标：中国国开行15年固息债中标利率5.24%，低于预测均值--业内人士

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透上海6月27日 - 业内人士周五透露，中国国家开发银行 上午招标的15年期固息金融债，中标利率为5.24%，低于此前5.28%的利率预测均值。另外，该期债投标倍数为1.95倍。
今日招标新债为国开行今年第17期金融债，无承揽费及兑付手续费。具体发行条款如下：
第17期金融债
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发行上限 80亿元
期限/计息方式 15年固息
招标时间 6月27日上午9:30-10:30
招标方式 单一利率(荷兰式)
缴款日/起息日 7月4日
分销期 6月30日-7月4日
上市日 7月10日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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