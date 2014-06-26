版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 16:44 BJT

标题新闻：菲律宾央行总裁称准备在必要时采取政策措施，认为油价上涨带来通胀风险

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐