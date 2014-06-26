日本个股：高田仍在计算气囊召回成本，分析师称本年度费用5亿美元

标题新闻：台湾鸿海董事长郭台铭表示该公司计划在美国投资，但还没有确定投资计划
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路透东京6月26日 - 日本汽车部件生产商高田公司 本财年度可能将面临一笔5亿美元的安全气囊召回费用，而且料三年内第二次迎来净亏损。尽管该公司财力雄厚，但不断蔓延的气囊气体发生器(inflator)召回风波也开始令人担忧。
据参会人士称，高田执行长高田茂久(Shigehisa Takada)在周四的公司年会上向股东致歉，但也表示公司仍在计算召回成本。
五年来，车企召回了1,050万辆汽车，以修复高田气囊问题，这是汽车史上五大召回案之一。高田气囊有可能爆炸并将碎片射向司机和乘客。至少有两例死亡据称与气囊故障有关。
自今年以来，该公司股价已经下滑近30%，而日经指数 同期下跌6%。周四，该公司股价收跌0.7%至2,163日圆。
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美国个股：通用汽车通知经销商停售使用高田气囊的部分科鲁兹汽车
日本个股：高田气囊安全存隐患，害丰田全球又召回230万辆汽车
(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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