日本个股：高田仍在计算气囊召回成本，分析师称本年度费用5亿美元

路透东京6月26日 - 日本汽车部件生产商高田公司 本财年度可能将面临一笔5亿美元的安全气囊召回费用，而且料三年内第二次迎来净亏损。尽管该公司财力雄厚，但不断蔓延的气囊气体发生器(inflator)召回风波也开始令人担忧。

据参会人士称，高田执行长高田茂久(Shigehisa Takada)在周四的公司年会上向股东致歉，但也表示公司仍在计算召回成本。

五年来，车企召回了1,050万辆汽车，以修复高田气囊问题，这是汽车史上五大召回案之一。高田气囊有可能爆炸并将碎片射向司机和乘客。至少有两例死亡据称与气囊故障有关。

自今年以来，该公司股价已经下滑近30%，而日经指数 同期下跌6%。周四，该公司股价收跌0.7%至2,163日圆。

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