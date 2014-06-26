全球贵金属：6月25日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓不变

标题新闻：白宫发言人称众议院周四通过共和党医保议案“至关重要”，但料之后会在参议院遇阻
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路透6月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较周二持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量亦持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 25,239,039.6 6月25日 25,239,039.6 6月24日 0.0 0.00%
iShares 326,281,497.2 6月25日 326,281,497.2 6月24日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛；审校 艾茂林)
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