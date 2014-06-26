汽车产业：现代汽车或遭韩国交通部约10亿韩元罚款，因夸大车辆节油性

标题新闻：台湾鸿海董事长郭台铭表示该公司计划在美国投资，但还没有确定投资计划
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路透首尔6月26日 - 韩国交通部周四表示，计划对现代汽车 处以约10亿韩元(100万美元)的罚款，因该公司过度夸大Santa Fe运动型多功能车(运动休旅车,SUV)的燃油经济性。
韩国交通部对该车型进行了测试，最终得出结论。根据这一结论，认为被误导的消费者，将可通过法律手段寻求赔偿。
不过，韩国工业部同一天表示，该部门进行的测试显示Santa Fe的燃油经济性并未被夸大。
交通部在韩国国内对14辆车的节油性进行了测试。此前现代和起亚称美国市场出售的约90万辆车存在夸大节油性的现象，其中就包括Santa Fe车型。
韩国交通部周四表示，Santa Fe的节油经济性同厂家标注数字的差距达到8.3%，超过了5%的可接受范围。
不过工业部测算的结果在误差范围之内。
韩国政府表示，差异源于不同的检测方式与标准。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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