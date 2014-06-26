新闻稿：台湾央行决议维持重贴现率于1.875%不变

路透台北6月26日 - 一、本日本行理事会一致决议：

(一)本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%不变。

(二)修正「中央银行对金融机构办理购置住宅贷款及土地抵押贷款业务规定」，自本年6月27日起实施。修正重点为(详附件1)：

1. 购屋贷款之特定地区范围增列新北市4个行政区(五股区、泰山区、八里区及莺歌区)及桃园县4个行政区(桃园市、芦竹市、中坜市及龟山乡)。

2. 新增全国不分区单一借款人之第3户以上购屋贷款，最高贷款成数为5成之规定。

3. 调整高价住宅认定标准，并将最高贷款成数降为5成。

4. 调降公司法人购置住宅贷款最高贷款成数为5成。

二、本行利率政策主要考量因素如次：

(一)近期日本消费需求下滑，新兴经济体经济成长持续放缓，惟美国景气回温，欧元区扩大宽松政策，经济动能增强，有利全球景气复苏，国际机构预测本年下半年全球经济成长率高于上半年。

(二)国内方面，全球景气和缓复苏带动出口稳定成长，加以股市交投活络、消费者信心持续上升，民间消费意愿提高，民间投资亦见回温，本年第2季经济仍属稳健，主计总处预测下半年成长率将高于上半年，全年为2.98%(详附件2)。

劳动市场方面，由于景气升温，企业扩大征才，就业人数持续增加，5月失业率降至3.85%，系97年6月以来最低。

(三)本年1至5月消费者物价(CPI)年增率为1.14%，主因仔猪疫情及天候等供给面因素影响，食物类价格上涨3.68%所致。

由于食物类价格居高，以及近期中东局势动荡导致原油价格走扬，推升通膨预期，惟国际谷物价格回跌，加上国内存在负的产出缺口，主计总处预测下半年CPI年增率为1.88%，全年为1.53%(详附件2)。

(四)因应通膨与景气变化，本行透过公开市场操作，弹性调节市场资金，维持银行超额准备于适中水准，金融业隔夜拆款利率持稳，货币总计数M2于目标区内成长；本年1至5月平均M2年增率为5.92%。

监于国内实际产出仍低于潜在产出，通膨展望尚在可控制范围；另因欧美货币政策走向可能影响国际金融市场，以及地缘政治风险，全球景气仍具不确定性。本行理事会认为政策利率维持不变，有助物价与金融稳定，并促进经济成长。本行将持续密切注意国内外经济金融情势变化，适时调整货币政策。

三、本行肩负维持物价稳定与金融稳定职责。达成物价稳定目标可采利率工具；维持金融稳定(例如控管不动产授信风险)，宜采针对性审慎工具 。

自99年6月起，本行陆续对特定地区购屋贷款、全国高价住宅贷款及土地抵押贷款，实施针对性审慎措施；102年3月以来，并督促银行对于特定地区以外，房价涨幅较大地区之购屋贷款，采取自律措施。

(一)根据本行金检及相关资料分析，银行自律措施宽严不一，且存在下列现象：

1. 房贷集中及房价高涨情形，有从特定地区外溢至邻近行政区之现象。

2. 单一借款人申办多笔购屋贷款之比重偏高，显示投资客有利用银行资金囤房之现象。

(二)高价住宅价格波动较大，金融机构承作高价住宅贷款风险较一般购屋贷款为高，高价住宅之认定标准及最高贷款成数宜予适度调整。

为进一步强化金融机构房贷风险控管，并使其办理购置住宅贷款有一致性的规范，本行理事会决议修正「中央银行对金融机构办理购置住宅贷款及土地抵押贷款业务规定」。

四、由于申请房贷笔数仅占全国住宅数量之28.5%，本行控管房贷成数(LTV)措施之效用有其限制；房地产市场之健全发展，仍有赖相关单位共同从需求面、供给面及制度面三管齐下。