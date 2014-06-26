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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 17:22 BJT

新兴汇市：韩元领涨亚币，美国一季度GDP数据为FED加息预期降温

交易商表示，台湾货币当局看似放松了对汇市的管控，因台币表现不及地区其他货币，特别是韩元 。

台湾央行密切关注韩元走势，因台积电 等部分企业需要同韩国同业对手在海外市场展开竞争。

马来西亚林吉特 因企业需求而上涨。

泰铢 小幅上升，因市场愈发认为尽管5月出口降幅高于预期，但该国经济仍会避免走入衰退。

印尼卢比 下跌并触及四个半月低位，投资人担心该国经常帐赤字以及围绕7月9日总统大选的不确定性。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.74 101.87 +0.13 +3.48 105.28

坡元 1.2488 1.2497 +0.07 +1.15 1.2632

台币 29.992 30.051 +0.20 -0.14 29.950

韩元 1015.90 1021.00 +0.50 +3.89 1055.40

泰铢 32.47 32.47 +0.00 +1.20 32.86

菲律宾披索 43.84 43.91 +0.16 +1.28 44.40

印尼卢比 12098.00 12085.00 -0.11 +0.51 12160.00

印度卢比 60.15 60.13 -0.03 +2.74 61.80

马币 3.2170 3.2243 +0.23 +1.82 3.2755

人民币 6.2235 6.2344 +0.18 -2.73 6.0539

(完)

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