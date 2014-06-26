新兴汇市：韩元领涨亚币，美国一季度GDP数据为FED加息预期降温

标题新闻：台湾鸿海董事长郭台铭表示该公司计划在美国投资，但还没有确定投资计划
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交易商表示，台湾货币当局看似放松了对汇市的管控，因台币表现不及地区其他货币，特别是韩元 。
台湾央行密切关注韩元走势，因台积电 等部分企业需要同韩国同业对手在海外市场展开竞争。
马来西亚林吉特 因企业需求而上涨。
泰铢 小幅上升，因市场愈发认为尽管5月出口降幅高于预期，但该国经济仍会避免走入衰退。
印尼卢比 下跌并触及四个半月低位，投资人担心该国经常帐赤字以及围绕7月9日总统大选的不确定性。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.74 101.87 +0.13 +3.48 105.28
坡元 1.2488 1.2497 +0.07 +1.15 1.2632
台币 29.992 30.051 +0.20 -0.14 29.950
韩元 1015.90 1021.00 +0.50 +3.89 1055.40
泰铢 32.47 32.47 +0.00 +1.20 32.86
菲律宾披索 43.84 43.91 +0.16 +1.28 44.40
印尼卢比 12098.00 12085.00 -0.11 +0.51 12160.00
印度卢比 60.15 60.13 -0.03 +2.74 61.80
马币 3.2170 3.2243 +0.23 +1.82 3.2755
人民币 6.2235 6.2344 +0.18 -2.73 6.0539
(完)
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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