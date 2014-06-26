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市场报道 | 2014年 6月 26日 星期四 17:10 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元升至1.7上方，市场聚焦央行金融稳定报告

“今天，焦点从常规货币政策转向非常规宏观审慎政策，”RBS Global Banking的外汇策略师Paul Robson表示。

“魔鬼在细节之中，但经验告诉我们，宏观审慎政策变得越紧，常规货币政策可能变得越松，即利率可能不必像通常那样更早或更快地调高。”

因市场仍预期英国央行将是四大主要央行中最先升息的央行，所以与美国、欧元、日圆和瑞郎相比，英镑前景仍显乐观。(完)

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