重温稿-《中国新债预测》国开行15年债利率预测均值5.28%，期限长需求主体有限

* 招标品种: 国开行第17期金融债

* 期限及金额上限：15年/80亿元

* 招标时间: 6月27日上午9:30-10:30

* 受访人数: 7位(券商、银行、保险)

* 预测区间: 5.20%-5.30%

* 预测均值: 5.28%

路透上海6月26日 - 中国国家开发银行 周五将发行一期超常规期限的15年固息债。路透调查显示，普通机构对该期限债券需求有限，加之同时还有逾500亿元人民币的地方债发行，预计明日国开债利率将高于同期限债券估值水平，预测均值落在5.28%。

除定向或非公开发行外，2013年以来国开行公开招标的金融债，最长期限一般为10年，期限并以一、三、五、七及10年居多。

北京一银行交易员称，明日国开行15年固息债，“说是大行和保险有需求。”

他并表示，该期限债券属非常规类发行，因此采用了与以往不同的设定主承销商方式。为满足需求，利率有望在同期限债券收益率估值基础上加点，个人预计在5.25%-5.30%之间。

银行间债市固息政策性银行债(国开)到期收益率曲线 显示，15年期品种最新估值为5.1461%。

是次债券发行文件显示，本次发行由东方证券等五家券商作为主承销商。而此前普通国开债并不设有主承销这一要素。

明日招标新债为国开行今年第17期金融债，无承揽费及兑付手续费。具体发行条款如下：

第17期金融债

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发行上限 80亿元

期限/计息方式 15年固息

招标时间 6月27日上午9:30-10:30

招标方式 单一利率(荷兰式)

缴款日/起息日 7月4日

分销期 6月30日-7月4日

上市日 7月10日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留