香港个股：国泰航空与国航等向中国国际货运航空增资共20亿元人民币

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透香港6月26日 - 香港主要航空公司--国泰航空 周四宣布，与中国国航 等向中国国际货运航空有限公司（简称＂国货航＂），合共增资20亿元人民币。
公司的声明称，其中国航以现金出资及实物出资，以认购（国货航）的10.2亿元额外注册资本；国泰旗下国泰航空中国货运控股及朗星同意以现金方式分别认购国货航的5亿和4.8亿元额外注册资本。此外，各股东并按股权比例向国货航提供20亿元的股东贷款。
完成增资后，国航、国泰及朗星于国货航的股权仍分别为51%、25%及24%。
国泰航空表示，这次注资意在支持国货航实现机型调整，降低运营成本，做好做精货运主业，同时满足国货航与中国邮政航空货运包机项目的开展。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。