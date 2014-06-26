中国企业:绿地集团子公司在港发行10亿美元票据,用于境外项目投资

路透上海6月26日 - 中国最大房地产企业之一的绿地集团周四宣布,其境外全资子公司绿地全球投资有限公司在香港发行10亿美元高级票据，用于投资境外项目，并成为国家外汇管理局6月1日执行新的跨境担保外汇管理规定后，第一家根据新规直接为海外子公司发债进行跨境担保的案例。

公司新闻稿称,本次发行的票据中，4亿美元5年期债票息为4.375%，6亿美元10年期债票息为5.875%，均低于国内同行业其他龙头企业同期限债券票息。中银国际、汇丰银行、摩根大通 及德意志银行 担任此次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券将在香港联交所上市。

绿地集团今年继续获得标准普尔、惠誉、穆迪三大国际权威评级机构授予的长期主体信用评级BBB级、BBB-级、Baa3级，投资评级展望均为稳定。由绿地集团通过跨境担保方式作为债项担保人，此次美元债的初步评级与主体评级一致。

新闻稿指出,此次以明显低于市场平均水平的票息发行长期债券，充分体现了资本市场对绿地集团发展态势的高度认同和对绿地企业信誉的充分信任，而绿地疾速提升的境外资本市场融资能力更将为其全球市场拓展提供强大保障。

绿地集团此前透露,今年其海外投资金额为50-80亿美元，为2015年公司海外收入超300亿元人民币奠定基础，公司届时也将成为中国房地产行业海外业务规模最大的企业。绿地今年海外销售目标为200亿元。(完)