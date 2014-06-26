更新版 1-台湾央行：连三年维持利率不变，但进一步扩大房市管控

(新增官员评论及细节)

路透台北6月26日 - 台湾央行周四连续三年维持重贴现率在1.875%不变，合乎预期，但出人意料地进一步扩大了房地产的管制措施。

央行总裁彭淮南表示，针对不同的目标，要运用不同的工具，利率这个工具主要用在物价和产出，而房价则要采用针对性的审慎措施。

彭淮南说，〞用利率来对付房价是大而无当的。〞

至于目前的通膨情势，他则认为〞在可控制的范围。〞

他进一步表示，目前经济产出低于潜在产出，因此根据判断，目前央行的利率低于中性利率，因此目前是宽松的货币政策。

至于未来通膨的情况，他则表示，〞物价涨幅不超过2%是可以接受的。 〞至于虽然主计总处调高了今年台湾的通膨预估至1.53%，但彭淮南表示，若以Global Insight在5月做过去12个月的CPI预估来看，台湾的实质利率为正，且高居全世界第二名。但他承认若以主计总处的预估，台湾实质利率为小负。

央行祭出房贷进一步管控措施。本次进一步扩大房市管制区至新北市的五股、泰山、八里与莺歌，以及桃园的四个行政区。此外，调整高价住宅认定标准，最高贷款成数降为五成。全国不分区单一借款人第三户以上房贷，最高成数五成。

央行新闻稿中表示，台湾实际产出仍低于潜在产出，通膨展望尚在可控制范围；另因欧美货币政策走向可能影响国际金融市场，以及地缘政治风险，全球景气仍具不确定性。理事会认为政策利率维持不变，有助物价与金融稳定，并促进经济成长，并将持续密切注意国内外经济金融情势变化，适时调整货币政策。

路透调查显示，台湾央行在今日举行的理监事会议中，将连续12季维持重贴现率在1.875%不变。