中国期货：大商所发布夜盘交易的合约和实施细则，为夜盘交易上市铺路

路透北京6月26日 - 中国大连商品交易所周四公布施行夜盘交易期货合约和实施细则修正案，为夜盘交易业务开展铺路。

刊登在大商所网站的通知并没有明确指出大商所开展夜盘交易的具体日期。大商所称，为满足市场需求，进一步推进中国期货市场与国际接轨，大商所拟开展夜盘交易业务，对各品种期货合约交易时间和实施细则进行了相应的修改，并称将自夜盘交易正式运行之日起实施。

大商所首先公布的是棕榈油期货合约修正案，该修正案只是拓宽了交易时间，增加了“交易所规定的其他时间”的表述。

而实施细则修正案规定，夜盘交易只能通过远程交易席位进行；在夜盘交易小节，交易所不受理出金申请、不办理出金业务，也不受理有价证券充抵和解除充抵的业务申请、不办理相关业务，不办理交割及标准仓单、非标准仓单、提货单等相关业务等。（完）

更多细节，请点选大商所网站(here) (发稿 李文科; 审校 林高丽)