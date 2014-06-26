中国期货：大商所发布夜盘交易的合约和实施细则，为夜盘交易上市铺路

标题新闻：台湾鸿海董事长郭台铭表示该公司计划在美国投资，但还没有确定投资计划
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路透北京6月26日 - 中国大连商品交易所周四公布施行夜盘交易期货合约和实施细则修正案，为夜盘交易业务开展铺路。
刊登在大商所网站的通知并没有明确指出大商所开展夜盘交易的具体日期。大商所称，为满足市场需求，进一步推进中国期货市场与国际接轨，大商所拟开展夜盘交易业务，对各品种期货合约交易时间和实施细则进行了相应的修改，并称将自夜盘交易正式运行之日起实施。
大商所首先公布的是棕榈油期货合约修正案，该修正案只是拓宽了交易时间，增加了“交易所规定的其他时间”的表述。
而实施细则修正案规定，夜盘交易只能通过远程交易席位进行；在夜盘交易小节，交易所不受理出金申请、不办理出金业务，也不受理有价证券充抵和解除充抵的业务申请、不办理相关业务，不办理交割及标准仓单、非标准仓单、提货单等相关业务等。（完）
更多细节，请点选大商所网站(here) (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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