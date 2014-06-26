路透基点：蓝天电脑60亿台币五年期贷款获得九家银行参贷--TRLPC

路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，九家银行已加入了蓝天电脑的60亿台币(2亿美元)五年期贷款。

牵头行兼簿记行土地银行承贷13亿台币。台湾企银(承贷10亿台币)、第一银行(承贷9.80亿台币)、中国信托商业银行(承贷8亿台币)担任簿记行。

其余五家银行为彰化银行、玉山银行、兆丰银行、台湾合作金库、大众银行。除了大众银行承贷3.60亿台币外，其他四家银行各别承贷3.90亿台币。

贷款在周四签约。

如先前报导，贷款由蓝天电脑董事长担保，分为AB两部分，A部分为36亿台币定期贷款，B部分为24亿台币循环贷款。

两部分贷款的利率为较次级市场商业票据利率加码95个基点，税前最低利率2%。

承诺15亿台币以上的银行，获得前端费用20个基点及簿记行头衔；承诺12-14亿台币，获得16个基点费用及簿记行头衔；承诺6-11亿台币，获得9个基点费用。

6月13日之前承诺的银行，获得一笔3个基点的优惠费用。

A部份贷款宽限期为两年，分七期每半年不等额偿还：10%(1-6期)及40%(第7期)。

A部分若提取不到70%，有10个基点的承诺费。