路透基点：蓝天电脑60亿台币五年期贷款获得九家银行参贷--TRLPC

标题新闻：台湾鸿海董事长郭台铭表示该公司计划在美国投资，但还没有确定投资计划
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路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，九家银行已加入了蓝天电脑的60亿台币(2亿美元)五年期贷款。
牵头行兼簿记行土地银行承贷13亿台币。台湾企银(承贷10亿台币)、第一银行(承贷9.80亿台币)、中国信托商业银行(承贷8亿台币)担任簿记行。
其余五家银行为彰化银行、玉山银行、兆丰银行、台湾合作金库、大众银行。除了大众银行承贷3.60亿台币外，其他四家银行各别承贷3.90亿台币。
贷款在周四签约。
如先前报导，贷款由蓝天电脑董事长担保，分为AB两部分，A部分为36亿台币定期贷款，B部分为24亿台币循环贷款。
两部分贷款的利率为较次级市场商业票据利率加码95个基点，税前最低利率2%。
承诺15亿台币以上的银行，获得前端费用20个基点及簿记行头衔；承诺12-14亿台币，获得16个基点费用及簿记行头衔；承诺6-11亿台币，获得9个基点费用。
6月13日之前承诺的银行，获得一笔3个基点的优惠费用。
A部份贷款宽限期为两年，分七期每半年不等额偿还：10%(1-6期)及40%(第7期)。
A部分若提取不到70%，有10个基点的承诺费。
所筹资金将用于运营资本，以及为2009年10月的36亿台币五年期贷款提供再融资。那笔贷款分为AB两部分：A部分14.4亿台币，B部分21.6亿台币并可以台币或美元提取。(完) (编译 王冠中; 审校 屈桂娟)
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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