巴西个股：淡水河谷加入降价行列，向中国铁矿石客户提供折扣

标题新闻：台湾鸿海董事长郭台铭表示该公司计划在美国投资，但还没有确定投资计划
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* 淡水河谷跟进澳洲矿商作法，提供合约折扣
* 顶尖矿商争夺中国买家生意的竞争白热化
* 供应日增可能有助中国在定价谈判占得上风
路透上海6月26日 - 在全球铁矿石产量大增后，世界最大铁矿石矿商--巴西淡水河谷 也加入澳洲同业的降价行列，开始对输往中国的船货提供折扣。
在此之前，力拓 及澳洲Fortescue Metals Group 都已经扩大低品位铁矿石的折扣幅度，淡水河谷的跟进，显示中国在定价方面正赢得更多话语权。
三名直接知情的钢厂消息人士指出，淡水河谷第三季62-63%品位SSFG铁矿石合约，为部分中国客户提供每吨2.50美元的折价。
“淡水河谷告知我们，第三季SSFG合约会得到每吨2.50美元折价。市场现在正迅速变成买方市场，矿商之间的竞争加剧，”一国营钢厂的铁矿石采购干部表示。
另一家大型国营钢企也向其他钢厂出售铁矿石，这家钢企的一名主管表示，公司仍在与淡水河谷洽谈，但部分客户已经拿到相同的折扣。
淡水河谷在上海的发言人不愿评论合约相关事宜。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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