《中国债市每日综述》现券收益率小幅波动，正回购暂停影响有限多空仍僵持

* 央行四个月来首度暂停正回购，一度刺激券收益率略下行

* 但现券市场整体波动极为有限，午后成交较为清淡

* 市场多空双方力量博弈仍存，方向仍不明朗

路透上海6月26日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅波动。市场人士表示，央行正回购四个月来首度暂停，刺激早盘现券收益率一度下探，但随后市场在进出口行新债平稳的招标结果影响下，很快收复跌幅，午后成交则稍显清淡。

他们并指出，当前市场多空双方力量博弈仍存，方向仍不明朗，暂停正回购影响对债市利好比较有限，且季末年中资金面无忧料将成定局，机构多把关注焦点集中在经济基本面走势。

“正回购暂停，不算多大利好吧，少发100多亿不太说明问题，下午收益率有点上的苗头，成交比较清淡，还算稳定，”华东一银行交易员称，最近市场都是这节奏，盘整久了，应该会有突破，但是方向在哪里还真不好说。

央行公开市场今日未进行任何操作，为自2月中旬重启正回购以来首次暂停；据此计算，本周净投放资金120亿元，已连续七周净投放。分析指出，面对年中资金波动敏感时点，央行呵护之意尽显，且连续净投放亦让市场憧憬，监管层对流动性调控还将延续今年来偏温和的态度，下半年逆回购重启有望。

上海另一银行交易员则认为，早晨正回购暂停引发的也就一小波行情，影响不大；上午进出口行新债发完之后，市场就开始调整了，半年末时点机构交投的积极性也不高。

"可能从现在这(收益率)水平往下比较难吧 ，但觉着往上也看不到哪儿去，都在纠结经济会不会企稳呢吧，“他称。

进出口银行周四增发的三及五年两期债，中标收益率基本符合预期。因央行公开市场暂停正回购操作对现券影响稍纵即逝，机构投标情绪未受大的影响，中规中矩的投标倍数也反映需求较为平稳。

剩余期限约6.57年的国开行固息金融债14国开03券最新成交收益率 为4.9100%，上日尾盘为4.9150%。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.490元人民币，较上日结算价涨0.004元。

**资金供给宽裕但结构失衡仍存**

银行间资金市场周四隔夜及七天期质押式回购加权利率 仍波幅有限，资金供给总体宽裕但结构失衡情况依旧存在，以利率债质押借钱仍无虞，但非银机构为主的信用债质押融资不易。

市场人士并指出，央行公开市场今日暂停正回购操作，尽管到期投放的规模有限，但亦为资金面营造了宽松氛围，半年末流动性平稳的大局已定。

“资金和昨天没什么太大区别，利率还是有点虚高，21天以内的，”华东一银行交易员称。

她并谈到，市场上仍有不少押信用债的资金需求，而大行虽都在出跨月资金，但普遍不愿接受以信用债质押，这部分需求获满足的难度偏大，其较高的成交价又在一定程度阻碍了市场加权价回落，“就是结构性问题，一到月末都是这样，季末或半年末更严重一点。”

上海一银行交易员则谈到，有些仍有跨月资金需求且手中既有利率债又有信用债的机构，多首先尝试用信用债质押融入，尽量保留利率债在手中，以在月末资金需求迫切时备用。

上述华东的银行交易员并谈到，今日国库现金定存的中标利率明显偏低，即使考虑到缴存款准备金的因素，目前也存在着无风险套利的空间，这表明银行对中长期资金面预期较宽松。

财政部周四上午招标的三个月国库现金定期存款，利率创下逾20个月来新低，也远低于同期限shibor水平。因此前定向降准，以及央行四个月来首次暂停正回购等多重利好，致半年末前资金面明显好于预期。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,228.12亿元，高于周三的8,939.8亿元。其中，隔夜品种成交6,483.85亿元，周三为6,431.70亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9738 2.9989 -2.51 6,483.85

七天 3.6490 3.5972 +5.18 2409.09

14天 5.2158 5.1308 +8.50 254.06

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0400 2.6200 +42.00 2,847.23

七天 4.5000 4.7000 -20.00 279.13

14天 4.4650 4.6300 -16.50 22.59

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0500 3.0300 +2.00 --

七天 3.6000 3.4700 +13.00 --

14天 5.2800 5.2000 +8.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.9740 2.9950 -2.10 --

七天 3.5520 3.4640 +8.80 --

三个月 4.7478 4.7582 -1.04 --