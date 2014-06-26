更新版 1-台湾货币市场：短率持稳高位但压力略缓，央行会议符合预期

* 短率持稳高位不变

* 央行会议结果符合预期

* 拆款高位暂在0.50%，未突破上日高点

* 短票利率和债券附买回利率持稳高位 (新增准备数据及存单发行细节)

记者 高洁如

路透台北6月26日 - 台湾银行间短率周四持稳高位。交易商表示，上日大型银行提供跨月资金之后，纾解了一些票券商的压力，今日市场显得相对安静。而银行间仍苦觅不得同业供给的跨月资金，只有等待。

交易员表示，虽然特定的大型银行没有多余资金可以供给市场，但票券商今天的压力也不算太大，对于部分开高利率的客户仍有选择的空间，而估计明天周五应是缺口最大的日子，各方仍小心应对。

〞跨季的钱都先跑去票券商了，利率高一点。我们银行要再等一下。〞一位小型商银交易员说。

他们也表示，票券商每天一开门就要借钱，资金压力比银行大得多，因此利率上多给得大方。而银行在提存期结束之前把资金调平即可，虽然临近月底可能有些压力，但也不至于关不了门，因此对目前找不到跨季资金的情况，银行多先以等待居多。

至于央行今日召开第二季全体理监事会议，重贴现率仍维持在1.875%不变，为连续第12季度维持利率不变。这符合金融市场的预期。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日为0.386%；今日区间在0.295-0.435%，同上日；一周拆款利率区间在0.388-0.500%，上日在0.380-0.515%。跨月拆款高位在0.50%，未突破上日高点。

**短票利率高位止稳**

至于短票方面，交易员表示，今日特定大型银行并未开门买票，而票券商普遍而言今日的缺口不大，因此短票交易利率大致持稳于上日高位。

30天自保短票利率高位在0.60-0.70%，大致同上日。根据票券集保的资料，30天短票买卖断平均成交利率持续微幅上扬，周一-周三的平均利率为0.611%、0.613%和0.622%。

台湾央行周四公布，共发行4,375.5亿台币存单。与今日存单到期金额4,376.50亿相较，存单发行余额增减1亿台币。 周五2,861.70亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为负13亿台币，超额准备为46亿台币、加计前期1%的超额准备为2,133亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率大致持稳。今日有大笔金融债交割，市场资金多缺不一，不过已陆续有投信可做跨月RP。

交易员指出，虽然明日因有大额公债交割，且已有投信提前告知将有大额赎回，但毕竟季底仅剩两个交易日，RP利率再上扬的空间有限。

〞今天没怎么走钱，连小投信也可以跨(月)了。〞一位票券商交易员说。

另一证券商交易员则称，今日有投信因申购款流入找券，资金情势似乎不若昨日紧张，不过对明日的变数不敢掉以轻心。

证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，0.54%比重较高。跨月可成交至0.54-0.55%，约同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，0.65%比重增加，少数高见0.66%。

主要大型票券商月内公债附买回利率成交在0.40-0.52%；月内公司债附买回利率成交在0.48-0.57%；跨月公司债利率成交见0.55-0.60%；极短天期公司债利率降至0.40-0.48%。

今日有台湾工银10亿金融债、中国信托银150亿金融债交割。土地银行20亿台币金融债还本。