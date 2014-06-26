香港金融：首四月本地贷款增长年率18.4%，高于去年--金管局

路透香港6月26日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，今年首四月的贷款增长达到年率18.4%，略高于去年，主要由美元贷款带动，其中部分涉及中国内地相关贷款。

今年首两月香港贷款总额急速上升，年化率近38%，曾经引起监管机构的关注，包括内地贷款扩张较快产生的潜在风险。

据金管局最新季报显示，在首两月增长较快之后出现显着放缓，首四月的年化增长率仍达到18.4%，略高于去年全年的16%。这主要由美元贷款带动，其中部分涉及内地相关贷款。

而贸易融资及香港境外使用贷款亦录得显着升幅，与此同时，主要在企业贷款需求支持下，本地贷款（不包括贸易融资）亦稳步增长。个人贷款的增速也有所加快，因而带动家庭债务占本地生产总值比率升至63%的高位。

金管局称，港元及外币的贷存比率维持在高位，于4月底分别为82.7%及63.8%。由于贷款增长急速，金管局提前检讨稳定资金要求，决定按银行于3月底的状况而非6月底的状况来厘定个别银行适用的稳定资金要求。

根据有关要求，贷款显着增长的银行须保持较长期的稳定资金以支持其贷款业务。这项措施亦有助确保银行具有足够能力应付资金可能大举流出香港所引发的潜在风险。

金管局说，存款总额在第一季没有大变动，但于4月时显着上升，带动存款总额于今年首四个月以年率计上升6.9%。虽然美元存款减少，但港元存款大幅增长，以年率计达到10.8%。

港元货币供应因此录得强劲增长，港元狭义货币供应（M1)及港元广义货币供应(M3)以年率计分别上升13.3%及10.8%。按对应资产分析，广义货币供应增长主要反映港元贷款上升，以及有些资金流入非银行私营部门。（完）

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