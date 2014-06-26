《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月26日

标题新闻：台湾鸿海董事长郭台铭表示该公司计划在美国投资，但还没有确定投资计划
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路透香港6月26日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间18:03时,1港元=0.80281人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 6.64 5.00 1.65 南玻 6.80 5.33 1.59 深康佳 4.43 2.87 1.92 ST中华 5.80 2.63 2.75 深深宝 6.61 6.89 1.20 深赤湾 12.78 11.27 1.41 招商地产 10.26 10.76 1.19 特力 9.37 5.79 2.02 飞亚达 7.65 5.80 1.64 一致药业 40.33 33.65 1.49 深深房 3.75 2.83 1.65 ST盛润 6.37 5.58 1.42 深纺织 7.07 5.46 1.61 方大集团 7.33 3.72 2.45 深国商 12.92 8.88 1.81 深赛格 4.28 2.70 1.97 宝石 7.39 4.59 2.01 小天鹅 10.20 9.94 1.28 粤高速 2.94 2.40 1.53 晨鸣纸业 4.25 3.82 1.39 ST珠江 6.19 3.19 2.42 美菱电器 4.81 5.02 1.19 大冷股份 9.55 6.95 1.71 粤电力 4.67 4.42 1.32 佛山照明 9.84 6.41 1.91 江铃汽车 29.55 30.20 1.22 沙隆达 11.31 8.23 1.71 苏常柴 7.77 4.52 2.14 威孚高科 27.64 26.20 1.31 古井贡酒 18.16 16.13 1.40 ST东海 5.37 5.01 1.34 长安汽车 11.99 15.02 0.99 京东方 2.18 1.91 1.42 鲁泰 8.72 10.24 1.06 本钢板材 3.95 2.46 2.00 张裕 24.03 17.20 1.74 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍)
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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