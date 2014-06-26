路透基点：巨人网络8.50亿美元五年期贷款一般联贷获八家银行参与

路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，八家银行已加入了中国线上游戏开发商和运营商--巨人网络8.50亿美元五年期贷款的一般联贷。

七家牵头行、簿记行兼承销行为中国民生银行(承贷1.80亿美元)、中银国际(1.15亿美元)、法国巴黎银行(6,000万美元)、瑞士信贷(5,000万美元)、德意志银行(5,000万美元)、高盛(5,000万美元)和摩根大通(5,000万美元)。

加入一般联贷的八家银行包括牵头行中国银行澳门分行、国泰世华银行、中国招商银行和平安银行分别承贷5,000万美元，ING Bank承贷3,500万美元。

华南银行、澳门国际银行和兆丰银行为安排行，各承贷2,000万美元。

贷款预计在近日签约。

如先前报导，利率将视杠杆比率而定。第一年的贷款利率为450个基点，之后若杠杆倍数在两倍或以上，利率将维持在该水准。

消息人士稍早指出，以巨人网络未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)2.65亿美元，扣除该公司在一银行帐户中的约8,900万美元现金来计算，当前的杠杆倍数为2.9倍。