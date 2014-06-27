《专题新闻快速浏览》--路透全球股市季度调查****

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透6月26日 - 过去一周路透访问约250位分析师，调查他们对全球股市展望的看法。
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美洲
> 路透调查：美股标普500指数2014年底料首次触及2,000点
> 路透调查：受能源股涨势带动，加拿大股市今明两年料创纪录高位
> 路透调查：巴西股市涨跌端视10月总统大选结果，墨西哥股市料将攀升
欧洲&非洲
> 路透调查：欧洲股市今明两年料延续涨势，意大利或领衔主演
> 路透调查：英国股市富时100指数2014年底料升至7,000点纪录高位
> 路透调查：俄罗斯RTS股指年底前有望回升6%，因欧美制裁威胁料减弱
> 路透调查：南非股市今年底前料再上涨4%，兰特走弱有助大盘股
亚洲
> 路透调查：中国沪股、港股及韩国股市未来六个月料将劲升
> 路透调查：印度股市未来一年料将再创新高，然短期或将小幅修正
> 路透调查：日经指数年底前料再扬11%，受美国复苏及安倍改革的激励
> 路透调查：澳洲指标股指今年结束时可能达六年半高位
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---------------------------------------------------------------------------- (整理 蔡美珍；审校 白云)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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