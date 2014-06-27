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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 12:36 BJT

****《专题新闻快速浏览》--路透全球股市季度调查****

路透6月26日 - 过去一周路透访问约250位分析师，调查他们对全球股市展望的看法。

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> 路透调查：亚洲股市未来一年将领涨全球，受央行流动性支撑

美洲

> 路透调查：美股标普500指数2014年底料首次触及2,000点

> 路透调查：受能源股涨势带动，加拿大股市今明两年料创纪录高位

> 路透调查：巴西股市涨跌端视10月总统大选结果，墨西哥股市料将攀升

欧洲&非洲

> 路透调查：欧洲股市今明两年料延续涨势，意大利或领衔主演

> 路透调查：英国股市富时100指数2014年底料升至7,000点纪录高位

> 路透调查：俄罗斯RTS股指年底前有望回升6%，因欧美制裁威胁料减弱

> 路透调查：南非股市今年底前料再上涨4%，兰特走弱有助大盘股

亚洲

> 路透调查：中国沪股、港股及韩国股市未来六个月料将劲升

> 路透调查：印度股市未来一年料将再创新高，然短期或将小幅修正

> 路透调查：日经指数年底前料再扬11%，受美国复苏及安倍改革的激励

> 路透调查：澳洲指标股指今年结束时可能达六年半高位

------------------------------------其他消息---------------------------------

*TOP NEWS* 环球要闻....... *《全球汇市简讯》..........

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---------------------------------------------------------------------------- (整理 蔡美珍；审校 白云)
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